POL-UL: (UL) Region - Achtung: Wind verteilt den Schnee wieder / Mit Schneewehen hatten Autofahrer am späten Mittwoch im Alb-Donau-Kreis zu kämpfen.

Ulm (ots) - Der Schnee der vergangenen Tage lag eigentlich recht gut neben den Straßen. Doch die Kälte und der Wind haben jetzt die Gefahr wieder auf die Fahrbahnen gebracht. Schneewehen sorgten für Glätte. So etwa auf der B30 bei Erbach, wo gegen 18 Uhr ein Ford auf einer Schneewehe schleuderte. Eine Fiat dahinter prallte noch gegen den Wagen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 21 Uhr fuhr eine 22-Jährige von Urspring in Richtung Ulm. Auch auf der B10 lag eine Schneewehe. Die Frau war dafür zu schnell. Ihr Kleinwagen stellte sich quer. Dann kam er von der Fahrbahn ab. Der VW überschlug sich und blieb auf einer Wiese auf der Seite liegen. Die junge Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus.

Ein 19-Jähriger wollte gegen 22.30 Uhr von der Dieselstraße in Dornstadt in die Lerchenbergstraße abbiegen. Der eisige Wind hatte die Fahrbahn gefrieren lassen. Weil der VW dafür zu schnell war rutschte er in den Graben. Hier prallte das Auto noch gegen ein Wegkreuz. Am VW entstand Totalschaden. Der Fahrer blieb unverletzt.

Gegen Mitternacht dann kam bei Herrlingen ein Audi von der Straße ab. Auch der war auf Schnee zu schnell. Er rutschte von Wippingen her gegen einen Zaun, an dem erheblicher Schaden entstand. Gleich darauf schaffte der Verursacher den Wagen weg. Als die Polizei kam, fand sie noch das Kennzeichen. Das war zurückgeblieben. Sie muss jetzt noch ermitteln, wer zur Unfallzeit am Steuer des Wagens saß.

Unfallfrei durch den Winter - Die Polizei gibt Tipps für Fahrten auf winterlichen Straßen:

Bei Schnee und Eis gilt vor allem: Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Besondere Aufmerksamkeit gilt gerade in diesen Tagen, wenn der Wind den Schnee auf die Fahrbahnen weht. Dann können überraschend Wehen die Straßen bedecken.

