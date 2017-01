POL-UL: (UL) Dietenheim - Einbrecher hinterlassen Spuren / In Dietenheim waren in den vergangenen Tagen Einbrecher unterwegs.

Ulm (ots) - Die Diebe schlichen sich zwischen Dienstagmittag und Mittwochmittag auf ein Grundstück in Regglisweiler. An dem Haus in der Haslachstraße wollten sie erst die Terrassentür aufbrechen. Doch die hielt stand. Ein Fenster aber gab nach. So gelangten die Unbekannten ins Gebäude. Sie wühlten in den Kommoden und Schränken. Dabei fiel den Dieben der Schmuck der Familie in die Hände. Damit flüchteten die Unbekannten wieder. Das Polizeirevier Ulm-West ermittelt jetzt, Spezialisten der Polizei sicherten die Spuren. Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass hier zwei Einbrecher am Werk waren. Die sucht jetzt die Polizei und fragt:

- Wer hat am Dienstag oder Mittwoch in der Haslachstraße in Regglisweiler verdächtige Personen gesehen? - Wem sind dort fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefon-Nr. 0731/1880 zu melden.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Dietenheim und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++++++ 0101831

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

