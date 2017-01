POL-UL: (UL) Ehingen - Frau wird bei Unfall schwer verletzt / Am Mittwoch kam es auf der B311 bei Ehingen zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ulm (ots) - Eine 53-Jährige fuhr am Mittwoch kurz vor 14 Uhr von Ehingen Richtung Munderkingen. Die Straße war glatt. Kurz nach dem Ortsausgang von Ehingen kam der Hyundai ins Schleudern. Die Frau kam auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß sie mit dem LKW eines 42-Jährigen zusammen. Der Hyundai drehte sich und streifte einen weiteren LKW, der hinter dem 42-Jährigen fuhr. Das Auto wurde nach links abgewiesen und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Frau wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr heraus geschnitten werden. Die 53-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus nach Ehingen. Die beiden LKW-Fahrer, 42 und 31 Jahre alt, blieben unverletzt. An dem Hyundai entstand Totalschaden. Das Auto wurde abgeschleppt. Die beiden LKW wurden ebenfalls beschädigt. Sie blieben jedoch fahrbereit. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 12.000 Euro.

Bei Schnee gilt vor allem: Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Vermeiden Sie unnötige Fahrstreifenwechsel und nutzen sie die "Motorbremse". Vermeiden Sie auch ruckartige Lenk- und abrupte Bremsmanöver. Besondere Aufmerksamkeit ist auf Brücken, in Senken und schattigen Bereichen, wie beispielsweise Waldgebieten geboten.

