POL-UL: (UL) Dietenheim - Unfall verläuft glimpflich / Ein 28-Jähriger kam am Dienstagabend in Dietenheim von der Straße ab.

Ulm (ots) - Der Mann fuhr gegen 20.15 Uhr mit seinem Opel zu schnell von Dietenheim nach Regglisweiler. Denn in einer Rechtskurve kam er auf glatter Straße ins Schleudern. Der Opel kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er streifte einen Baum bevor eher stehen blieb. Der 28-Jährige blieb unverletzt. An dem Opel entstand Totalschaden von etwa 3.000 Euro. An dem Baum entstand ein Schaden von 200 Euro.

Bei Schnee und Eis gilt vor allem: Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Vermeiden Sie unnötige Fahrstreifenwechsel und nutzen sie die "Motorbremse". Vermeiden Sie auch ruckartige Lenk- und abrupte Bremsmanöver. Besondere Aufmerksamkeit ist auf Brücken, in Senken und schattigen Bereichen, wie beispielsweise Waldgebieten geboten.

++++++++++0097770

Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

