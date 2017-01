POL-UL: (UL) Ulm - Unfall fordert vier Verletzte / Ein Lastwagen verwickelte am Dienstag zwei Autos in einen Unfall in Ulm

Ulm (ots) - Ein 40-Jähriger fuhr mit seinem Lastwagen gegen 7:30 Uhr im Hindenburgring in Richtung Geislingen. Als er die Spur wechseln wollte übersah er rechts ein Auto. Das fuhr ein 32-Jähriger. Mit im Auto saß eine 21-Jährige und ihr fast zweijähriges Kind. Der Lastwagen zog das Auto einige Meter mit. Dann schleuderte der VW über die Straße und prallte in einen Fiat. Dessen 47-jähriger Fahrer und die drei Insassen des VW erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik. An den Autos entstand ein Schaden von über 10.000 Euro. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab. Sie ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den 40-Jährigen.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln im Straßenverkehr mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Bei Spurwechseln ist besondere Rücksicht auf andere Fahrzeuge zu nehmen. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten Sie im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de und in Broschüren bei jeder Polizeidienststelle im Land.

++++0093345

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell