POL-UL: (UL) Führerschein abgegeben / Einen Unfall verursachte ein 35-Jähriger am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots) - Ein 56-Jähriger fuhr gegen 20:15 Uhr in der Blaubeurer Straße. Er wollte in die Magirusstraße abzubiegen. Wegen des Verkehrs musste er bremsen. Der 35-Jährige erkannte dies zu spät. Er krachte in das Auto vor ihm. Durch den Zusammenstoß enstand Schaden von etwa 6.000 Euro. Bei den Ermittlungen erkannten die Polizisten die Ursache für die Unaufmerksamkeit des 35-Jährigen: Er hatte Alkohol getrunken. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrer gab seinen Führerschein ab. Zudem musste er bei einem Arzt Blut abgeben. Neben einem Bußgeld erwartet ihn auch eine Strafanzeige.

Hinweis der Polizei: Alkohol und das Fahren mit dem Auto passen nicht zusammen. Das gefährdet Gesundheit und Leben. Ihres und das der Anderen. Trennen Sie daher immer Trinken und Fahren! Neben Bußgeld und Strafanzeige können Sie bei einem Unfall unter Alkoholeinfluss auch Ihren Versicherungsschutz verlieren. Hohe Rückforderungen der Versicherung können in diesem Fall auf Sie zu kommen. Ist Ihr Führerschein wegen Alkohols erst mal weg, ist der Wiedererwerb teuer und nicht immer erfolgreich.

++++0097434

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell