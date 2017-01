POL-UL: (UL) Ulm, Ehingen - Feuerwehr und Polizei im Einsatz / Am Dienstag und Mittwoch rückten Feuerwehr und Polizei bei Bränden in Ulm und Ehingen aus.

Ulm (ots) - Am Mittwoch ging ein Notruf gegen 1:30 Uhr aus Ulm ein. Im Finkenweg drang Rauch aus einer Wohnung. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Sie halfen den Bewohnern aus dem Gebäude. Am Elektroofen im Dachgeschoss hatte sich Papier entzündet. Die Feuerwehr löschte das Feuer. Eine 49-Jährige brachte der Rettungsdienst leicht verletzt in eine Klinik. Die Wohnung im Dachgeschoss wurde unbewohnbar. Die Höhe des Schadens ermittelt nun die Polizei. Sie leitete ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen die 49-Jährige ein.

Bereits am Dienstag war ein Großaufgebot der Feuerwehr in Ehingen im Einsatz. Im Peter- und Paul-Weg hatten gegen 19:30 Uhr Kartonagen Feuer gefangen. Die Feuerwehr verhinderte durch schnelles Einschreiten, dass Rauch und Flammen die Umgebung gefährdeten. Ersten Ermittlungen der Polizei Ehingen entstand kaum Schaden. Die Polizisten ermitteln nun die Brandursache.

Hinweis der Polizei: Lagern Sie niemals leicht entzündliche Gegenstände in der Nähe von Hitzequellen. Papier in der Nähe von Öfen ist ein erhebliches Risiko. Für schnelle Hilfe im Ernstfall empfehlen Feuerwehr und Polizei zur Installation von Rauchmeldern.

