POL-UL: (BC) Riedlingen - Einbrecher sucht nach Beute / Am Wochenende war ein Unbekannter in einer Wohnung in Riedlingen.

Ulm (ots) - Zwischen Samstag und Dienstag brach der Unbekannte die Terrassentür auf. So kam er in die Wohnung in der Mörikestraße. Dort suchte er überall nach Brauchbarem. Ob er etwas mitgenommen hat, weiß die Polizei noch nicht. Spezialisten der Polizei haben an dem Tatort viele Spuren gesichert. Die geben den Ermittlern vom Polizeirevier Riedlingen (07371/9380) wichtige Hinweise auf den Täter.

Wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Riedlingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++0095455

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

