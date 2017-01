POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Unbekannter bricht Fenster auf/ Sachschaden entstand einer Firma Montagnacht in Reinstetten.

Ulm (ots) - Gegen 7.30 Uhr sah eine Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Ochsenhauser Straße das aufgebrochene Fenster. Ob der Unbekannte in dem Gebäude war, weiß die Polizei noch nicht. Sie hat die Ermittlungen aufgenommen und an dem Tatort viele Spuren gesichert. Die werden ausgewertet und sollen Aufschluss über die Hintergründe der Tat geben. Den Sachschaden an dem Fenster schätzt die Polizei auf ungefähr 2.500 Euro.

