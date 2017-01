POL-UL: (GP) Fachwerkhaus gerät in Brand - Geislingen

Ulm (ots) - Am Dienstagmittag kam es in Geislingen-Aufhausen zu einem Gebäudebrand, bei welchem ein altes Fachwerkhaus erheblichen Schaden davontrug und unbewohnbar wurde. Ursache für den Brand war vermutlich ein Defekt am Kamin. Da von den Hausbewohnern niemand zuhause war, wurde bei dem Brand niemand verletzt. An dem Gebäude entstand ein Sachschaden von ca. 150.000 - 200.000 Euro. Bei dem Einsatz waren neben der Polizei Geislingen die Feuerwehren Aufhausen, Geislingen, Türkheim, Wittingen und Süßen mit gut 70 Einsatzkräften vor Ort.

