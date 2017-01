POL-UL: (HDH) Königsbronn - Einbrecher stiehlt Uhren, Geld und Rechner / Am Montag brach ein Unbekannter in ein Wohnhaus in Königsbronn ein.

Ulm (ots) - Der Täter muss zwischen 17.15 Uhr und 18.35 Uhr in dem Haus in der Mörikestraße gewesen sein. Er hängte ein Kellerfenster aus. Das hatten die Bewohner unvorsichtiger Weise gekippt gelassen. So kam der Unbekannte ins Gebäude. In dem Einfamilienhaus durchsuchte er sämtliche Räume. Der Einbrecher fand Geld, Uhren und Computer. Diese Beute nahm er mit. Hinterlassen hat der Dieb seine Spuren. Die wurden von Spezialisten der Kriminalpolizei gesichert.

Die Ermittler des Polizeireviers Heidenheim fragen:

- Wer hat im Bereich der Mörikestraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Zeugen sollen sich bei der Polizei in Heidenheim unter der Telefon-Nr. 07321/3220 melden.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Königsbronn und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

++++++++++0089428

Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell