POL-UL: (GP) Geislingen - Aufmerksame Zeugin

Ulm (ots) - Am Montag gegen 17 Uhr wurde Audi, der in der Schubartstraße kurz parkte, von einem anderen Auto beim Ausparken angefahren. Dies hatte eine Zeugin bemerkt und den Fahrer in seinem Ford angesprochen, der sich den geringen Schaden auch kurz besah und dennoch weiterfuhr. Die aufmerksame Zeugin notierte das Kennzeichen des blauen Ford. Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen.

