POL-UL: (GP) Gingen - Auf Gegenfahrbahn geraten und Auffahrunfall ausgelöst

Ulm (ots) - Zwischen Gingen und Süßen kam es am Montagabend gegen 17.40 Uhr auf der B 10 zu einem Auffahrunfall. Einer 39-jährigen Autofahrerin kam ein größerer Pkw auf ihre Spur entgegen. Nach der Vollbremsung fuhr ein BMW auf, der von einer 25-Jährigen gelenkt wurde. Der Verursacher fuhr einfach weiter. Verletzt wurde niemand. Der Schaden beläuft auf insgesamt 5.000 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat oder Angaben über den flüchtenden größeren Pkw machen kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Geislingen in Verbindung setzten. Telefon 07331/93270.

Rudi Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de,

