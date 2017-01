POL-UL: (GP) Geislingen - Automaten in Gaststätte aufgebrochen

Ulm (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag und Montagabend 21 Uhr wurde in einer Gaststätte in der Schillerstraße ein Dartautomat und eine Kasse aufgebrochen. Auch ein Tablet und 8 Flaschen Whisky nahm der Dieb mit. Wie der Unbekannte in die Gaststätte gelangte, muss noch ermittelt werden. Das Diebesgut hat einen Wert von insgesamt 1.500 Euro. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro.

Rudi Bauer, Telefon 0731/188-1111, E-Mail, ulm.pressestelle@polizei.bwl.de, 90006

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell