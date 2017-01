POL-UL: (GP) Göppingen - In Bartenbach gegen Eisengeländer gerutscht

Ulm (ots) - Am Montagabend fuhr ein 62-jähriger BMW-Fahrer von der Sommerhalde in den Hofhaldenweg. Aufgrund der spiegelglatten Fahrbahn kam er an der Einmündung zur Panoramastraße nicht mehr vom Fleck. Anschließend rutschte der BMW unter der Blockade aller vier Reifen rückwärts den Hang hinab und prallte auf einen geparkten Seat. Durch die Wucht wurde dieser noch auf eine Eisengeländer und einen Gartenzaun geschoben. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 3.000 Euro.

