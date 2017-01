POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Unfall mit drei LKW / Hoher Sachschaden entstand am Montag bei einem Unfall in Bad Schussenried.

Ulm (ots) - Ein 46-Jähriger fuhr gegen 13.40 Uhr von Bierstetten in Richtung Reichenbach. Auf der schneeglatten Fahrbahn war der Fahrer zu schnell unterwegs. Am Ortseingang von Reichenbach, unmittelbar nach der Einmündung der Allmannsweiler Straße, kam er mit seinem LKW auf die Gegenspur. Dort konnte ein 60-Jähriger nicht mehr ausweichen. Die beiden Sattelzüge stießen zusammen. Hinter dem 46-Jährigen konnte ein 20-Jähriger seinen Sattelzug auch nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er rutschte in das Heck des LKW. Durch den Aufprall wurde der Sattelzug des 20-Jährigen in die Leitplanke abgewiesen. Der 60-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die beiden anderen Fahrer blieben unverletzt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 96.000 Euro. Die Zugmaschinen mussten abgeschleppt werden. Die Straße war bis kurz nach 18 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Bei Schnee und Eis gilt vor allem: Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Wer beschleunigt, sollte dies moderat und auf gerader Strecke tun. Vermeiden Sie unnötige Fahrstreifenwechsel und nutzen sie die Motorbremse. Vermeiden Sie auch ruckartiges Lenken und abruptes Bremsen.

Judith Wolf, Tel. 0731/188-1111

