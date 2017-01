POL-UL: (UL) Ulm - An der Kasse bestohlen / Mit einem Griff in die Umhängetasche hat sich am Montag in Ulm eine Taschendiebin bereichert.

Ulm (ots) - Ihr fiel eine 42-Jährige zum Opfer, die kurz vor 13 Uhr in der Bahnhofstraße einkauft. An der Kasse bezahlte sie ihre Waren. Dann packte sie ein und verließ das Geschäft. Gleich darauf bemerkte die 42-Jährige, dass ihr Geldbeutel fehlt. Wahrscheinlich büßte sie den beim Einpacken an der Kasse ein. Ob es die Frau war, die bei ihr an der Kasse stand, muss die Polizei (Tel. 0731/1880) noch prüfen. Sie sucht dazu die Unbekannte, die kurze schwarze Haare hat und eine dunkle Jacke und eine weiße Hose trug.

