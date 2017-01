POL-UL: (UL) Erbach - Mit Rollator vor den Lkw / Schwere Verletzungen erlitt ein Rentner am Montag bei einem Unfall in Erbach.

Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr in der Ehinger Straße. Der Fahrer eines Lastzugs war auf der B311 in den Kreisverkehr gefahren. Hier musste er aber warten. Denn eine Kehrmaschine war dabei, die Fahrbahn zu reinigen. So stand der Lkw auf dem Zebrastreifen. Den wollte in diesem Moment ein 81-Jähriger mit seinem Rollator überqueren. Doch der Lkw hinderte ihn. Also ging der Rentner mit dem Rollator am Lkw entlang nach vorne. Dann überquerte er unmittelbar vor dem Laster die Fahrbahn. In diesem Moment war die Straße frei. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter. Den Mann vor seinem Fahrzeug sah er nicht. Der Laster warf den Rentner um und schleifte ihn mehrere Meter mit. Das bemerkte der Fahrer der Kehrmaschine. Er machte den Lkw-Fahrer aufmerksam und der stoppte. Der 81-Jährige hatte aber schon die schweren Verletzungen erlitten. Der Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Die Verkehrspolizei Mühlhausen ermittelt jetzt und sicherte die Spuren. Bis zum Ende der Unfallaufnahme gegen 17 Uhr war die B311 komplett gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Hinweis der Polizei: Fußgänger unterschätzen oft die Gefahren, die durch Lastwagen drohen. Denn sowohl unmittelbar neben einem Laster als auch unmittelbar davor und dahinter sind Fußgänger kaum zu sehen. Deshalb rät die Polizei, stets einen respektvollen Abstand zu diesen großen Fahrzeugen einzuhalten.

++++++++++

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell