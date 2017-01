POL-UL: (HDH) Gerstetten - Einbrecher in Gussenstadt / Am Samstag wurde aus einem Haus in Gerstetten Schmuck und Geld gestohlen.

Ulm (ots) - Die Täter müssen am Samstag in der Zeit zwischen 17 und 21 Uhr in der Hauptstraße in Gussenstadt gewesen sein. Sie hebelten ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf. So kamen sie in das Haus. Die Einbrecher suchten in mehreren Räumen nach Beute. Sie fanden Schmuck und Geld. Damit verließen die Täter das Gebäude. Hinterlassen haben sie ihre Spuren. Die sicherte die Polizei. Die Polizei in Giengen hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie fragt:

- Wer hat am Samstag in der Hauptstraße in Gussenstadt verdächtige Personen gesehe? - Wem sind dort verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Giengen unter der Telefon-Nr. 07322/96530.

Tipps und Hinweise, wie Sie sich gegen Einbrüche schützen können, erfahren Sie online unter www.polizei-beratung.de. Für weitere Informationen können Sie sich an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ulm unter 0731/188-1444 wenden.

