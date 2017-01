POL-UL: (BC) Riedlingen - Keine Wertsachen, keine Beute / Unbekannte haben am Sonntag in einem Riedlinger Vereinsheim nichts Wertvolles gefunden.

Ulm (ots) - Wie die Polizei mitteilt, waren die Unbekannten zwischen 1.30 Uhr und 14.00 Uhr bei der Tat. Sie schlugen an dem Vereinsheim an der Fischermühle in Daugendorf ein Fenster ein. Dann kletterten die Diebe ins Haus. In den Räumen mussten sie feststellen, dass die Verantwortlichen vorgesorgt hatten. Denn sie hatten alle Wertsachen mitgenommen. So mussten die Einbrecher ohne Beute die Flucht antreten. Die Polizei in Riedlingen (Tel. 07371/9380) ermittelt jetzt und sucht die Täter.

