POL-UL: (BC) Kreis Biberach - Fünf Häuser aufgebrochen / Am Wochenende haben Einbrecher im südlichen Kreis Biberach ihr Unwesen getrieben.

Ulm (ots) - Drei der Einbrüche wurden der Polizei am Sonntag aus dem Raum Riedlingen gemeldet. In der Potsdamer Straße in Riedlingen wurde in der Nacht zum Sonntag eine Terrassentür aufgebrochen. Die Täter durchsuchten das Haus. Ob sie hier Beute machten, steht noch nicht fest.

In derselben Nacht brach jemand erst den Wintergarten, dann die Terrassentür in der Schlossstraße in Langenenslingen auf. Im Inneren öffnete der Täter ebenfalls mit Gewalt die Türen. Auch in diesem Fall weiß die Polizei noch nicht, ob etwas gestohlen wurde. Die Bewohner müssen sich erst einen Überblick verschaffen.

Sonntagabend schlichen sich Unbekannte auf ein Grundstück im Fliederweg in Ertingen. Wieder wurde die Terrassentür aufgehebelt. Die Einbrecher suchten in allen Räumen nach Wertsachen. Mit Schmuck und Geld traten sie die Flucht an.

Aus Bad Schussenried wurden gleich zwei Einbrüche gemeldet. Zwischen Freitagabend und Sonntagabend schlug ein Unbekannter ein Fenster im Tiergarten ein. Er öffnete das Fenster und suchte nach den Wertsachen der Bewohner. Mit deren Geld ergriff der Täter die Flucht. In der Lortzingstraße wurde zwischen Samstagabend und Sonntagabend eingebrochen. Wieder schlug der Täter eine Scheibe ein und öffnete das Fenster. In diesem Haus fand der Unbekannte Geld und Schmuck.

In allen Fällen ermittelt die Polizei und sicherte die Spuren. Die Ermittler hoffen dabei auch auch die Mithilfe von Zeugen. Wer in der Nähe der Tatort verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat oder sonst Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Riedlingen unter der Telefon-Nr. 07371/9380 zu melden.

Vorbeugung: Laut Polizei scheitert fast die Hälfte der Einbrüche. Wie man sich gegen Einbruch und Diebstahl schützen kann, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land Kriminalpolizeiliche Beratungsstellen. Für die Menschen in Riedlingen und Umgebung ist diese unter Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de.

