POL-UL: (HDH) Gerstetten - Auf der falschen Spur / Am Sonntag sind in Gerstetten zwei Autos frontal zusammengeprallt.

Ulm (ots) - Kurz vor 10 Uhr fuhr ein 25-Jähriger durch die Brunnenstraße. In einer Kurve kam er nach links. Sein Citroen stieß mit einem Audi zusammen. In diesem Fahrzeug erlitt die Beifahrerin leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Frau. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf rund 11.000 Euro. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den 25-Jährigen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Hinweis der Polizei: "Es ist möglichst weit rechts zu fahren, nicht nur bei Gegenverkehr, beim Überholtwerden, an Kuppen, in Kurven oder bei Unübersichtlichkeit", sagt die Straßenverkehrsordnung. Denn so lassen sich viele Unfälle verhindern.

++++++++++ 0082876

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell