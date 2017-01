POL-UL: (GP) Süßen - Im Rausch am Steuer / Betrunken hat am Sonntag ein Nissan-Fahrer bei Süßen einen Unfall verursacht.

Ulm (ots) - Der 66-Jährige fuhr kurz vor 15 Uhr mit seinem Nissan auf der Heidenheimer Straße in Richtung Donzdorf. Bei der Filsbrücke kam er von der Straße ab. Der Mann lenkte sein Auto direkt in Absperrstangen, die die Fußgänger auf dem Gehweg schützen sollen. Ein Autofahrer, der hinter dem 66-Jährigen gefahren ist, sprach den Unfallfahrer an. Dieser fuhr jedoch rückwärts und flüchtete von der Unfallstelle. Zurück blieben lediglich einige Fahrzeugteile und das Kennzeichen des Nissan.

Die Polizei fuhr zur Wohnung des Mannes. Schnell stellte sich heraus, dass der Mann stark alkoholisiert ist. Im Krankenhaus wurden dem 66-Jährigen Blutproben abgenommen. Den Führerschein musste er sofort abgeben.

Am Nissan entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Auch der Schaden an den Absperrstangen ist erheblich. Diese wurden aus dem Fundament gerissen. Der Schaden beläuft sich hier auf etwa 5.000 Euro.

Die Polizei in Eislingen, Tel.: 07161/8510, sucht jetzt weitere Zeugen des Unfalls und Personen. die durch den Betrunkenen gefährdet wurden.

Hinweis der Polizei: Gerade bei schweren Verkehrsunfällen sind häufig Alkohol oder Drogen im Spiel. Sie schränken die Wahrnehmung ein, führen zu einer falschen Einschätzung von Geschwindigkeiten und Entfernungen, beeinträchtigen Reaktion und Koordination und enthemmen. Diese Mischung ist gefährlich. Die Polizei empfiehlt, Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen. Damit alle sicher ankommen.

