POL-UL: (GP) Landkreis Göppingen - Schneefälle machten Autofahrern am Wochenende zu schaffen

Ulm (ots) - Eine leichtverletzte Frau und eine Menge verbogenes Blech ist die Bilanz des winterlichen Wochenendes. Blitzeis und Schneefälle behinderten am Wochenende den Verkehr im Landkreis Göppingen, insbesondere im Bereich Geislingen. Hier kam es am Samstagnachmittag ab 16.20 Uhr innerhalb von zwei Stunden zu sechs kleineren Unfällen, bei denen nur Blechschäden entstanden waren. Der Verkehr stockte rund um Geislingen. Schon am Samstagmorgen war es auf der Landstraße 1221 von der Roggenmühle nach Steinenkirch zu einem Unfall gekommen. Ein BMW rutschte hier in die Leitplanke. Ein betrunkener 29-jähriger BMW-Lenker hatte am frühen Morgen auf der B 466 zwischen Bad Überkingen und Hausen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen 05.00 Uhr nach dem Pumpwerk von der Straße abgekommen. Sein BMW musste anschließend abgeschleppt werden. Nach der Blutprobe wurde sein Führerschein einbehalten. Eine Stunde zuvor war in unmittelbarer Nähe ein 24-jähriger VW-Lenker gegen eine Verkehrsinsel geprallt. In Göppingen kam es am Samstagmorgen lediglich zu zwei Unfällen, bei denen ein Gesamtschaden von 19.000 Euro entstanden war. Ein abbiegender Opel war in der Louis-Schuler-Straße gegen einen geparkten Peugeot geprallt und in der Jebenhäuser Straße war ein Bus auf ein Räumfahrzeug aufgefahren. Auf der schneebedeckten Steilstrecke vom Gairenbuckel nach Schlat kam am Sonntagmittag eine 61-jährige Autofahrerin nach links von der Straße ab und beschädigte eine Leitplanke, bevor der Citroën nach rechts im Straßengraben zum Stehen kam. Leicht verletzt wurde eine Beifahrerin bei einem Auffahrunfall auf der B 466 bei einem Unfall am Sonntag, kurz nach 13.10 Uhr. Ein BMW war auf einen Opel aufgefahren. Die 24-jährige Beifahrerin im Opel war die einzige verletzt gemeldete Person am Wochenende. Aufgrund der heftigen Schneefälle mit einer Sichtweite unter 10 Meter musste die Autobahn BAB 8 von Aichelberg auf die Albhochfläche am Montag ab 00.20 Uhr für über zwei Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Die alarmierten THWs aus Kirchheim, Gruibingen und Blaubeuren versuchten zusammen mit den Autobahnmeistereien von Dornstadt und Kirchheim die Autobahn vom Schnee zu befreien und leigengebliebene Lkws zu bergen.

