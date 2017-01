POL-UL: (UL) Ulm - Dieb griff in Handtasche / Bedrängt und bestohlen wurde eine 25-Jährige am frühen Samstag in Ulm.

Ulm (ots) - Gegen 5.30 Uhr ging die junge Frau durch die Glöcklerstraße. Hier kam ein Mann auf sie zu. Er bedrängte die Frau zunächst, dann flüchtete er. Gleich darauf stellte die 25-Jährige fest, dass ihr Geldbeutel fehlt. Sie ging sofort zur Polizei. Hier beschrieb sie den Täter als einen etwa 25 Jahre alten Mann mit dunklem Teint. Er ist ungefährt 1,65 m groß und schlank. Der Mann trug eine schwarze Jacke und eine schwarze Mütze. Ihn sucht jetzt die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880), die wegen des Diebstahls ermittelt.

Die Polizei rät zum Schutz vor Taschendieben:

- Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie Sie benötigen. Lassen Sie beim Bezahlen niemanden in Geldbörse oder Brieftasche blicken. - Seien Sie im Gedränge besonders aufmerksam, achten Sie ganz bewusst auf Taschendiebe. - Geld, Scheck- und Kreditkarten, Handy, Schlüssel und Papiere auf verschlossene Innentaschen der Kleidung verteilt dicht am Körper tragen. - Brustbeutel, Gürteltasche, Geldgürtel oder am Gürtel angekettete Geldbörse benutzen. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen vor dem Körper oder unter den Arm geklemmt.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

