POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher stahl Kasse aus Ladengeschäft

Ulm (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag suchte ein Einbrecher ein Geschäft in der Innenstadt auf. Er schlug das Glas der Eingangstür ein und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Daraus stahl er eine verschlossene Kasse mit den Tageseinnahmen. Die aufgebrochene Kasse konnte am Samstag einige Häuser weiter aufgefunden werden.

