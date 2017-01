POL-UL: (GP) Deggingen - Einbrecher flüchtet aus Firmengebäude

Ulm (ots) - Als am Samstagmorgen gegen 05.45 Uhr ein Mitarbeiter die Firma betrat, stieß er auf einen jungen Mann. Der ca. 20 Jahre alte Mann ergriff sofort die Flucht. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass ein Fenster eingeschlagen war. Die Polizei konnte eine Schuhspur noch in Richtung Reichenbach verfolgen, die aber immer undeutlicher wurde. Diebesgut konnte der Einbrecher nicht mehr an sich nehmen.

