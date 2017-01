POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fremder Partygast ließ zwei Handys mitgehen

Ulm (ots) - Bei einer Party in einer WG schlich sich ein Fremder ein. Als dieser dann die Party am Sonntagmorgen kurz vor 6 Uhr verließ fehlten zwei Handys. Die Geschädigten nahmen die Verfolgung auf und stellten den Dieb im Bereich der Schloss Arkaden. Als er auf den Diebstahl angesprochen wurde, versuchte er ein Handy unbemerkt fallen zu lassen, das zweite hatte er noch in seiner Hosentasche. Die alarmierte Polizei nahm in mit zur Dienststelle, um dort seine Personalien zu erheben.

