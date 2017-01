POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zwei Gruppierungen provozierten und schlugen sich

Ulm (ots) - Am Sonntagmorgen, kurz vor halb sechs Uhr, begegneten sich zwei Gruppen in der Steingass. Es kam zunächst zu verbalen Provokationen. Die Kontrahenten kamen sich näher und schlugen sich. Dabei wurde einem 19-Jährigen eine Flasche aus der Hand entwendet und auf den Kopf geschlagen. Sein 18-jähriger Freund griff im Gegenzug zwei Gegner mit einem abgeschlagenen Flaschenhals an. Die beiden Männer und ihre Begleiterin flüchteten dann in Richtung Bahnhof, wo sie von der Polizei angetroffen wurden. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung richten sich gegen Personen aus beiden Gruppen.

