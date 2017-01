POL-UL: (BC) Biberach - Ladendieb wehrte sich gegen seine Festnahme

Ulm (ots) - Am Samstagmorgen, kurz nach 09.00 Uhr, hielt sich der bisher unbekannte Dieb in der Innenstadt in einem Optikergeschäft auf. Währenddessen hatte er mehrere Brillen in eine mitgebrachte Plastiktüte gesteckt. Nach einem Gespräch mit einem Mitarbeiter verließ er das Geschäft. Jetzt wurde der Diebstahl bemerkt und sofort die Verfolgung aufgenommen. Er konnte in der Gymnasiumstraße eingeholt werden. Es kam zu einem Gerangel mit dem Mitarbeiter und der Dieb floh. Dabei hatte er seine Mütze und die Plastiktüte verloren. Die Brillen waren aber bereits nicht mehr in der Tüte. Das Diebesgut hat einen Wert von mehreren Hundert Euro.

