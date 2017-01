POL-UL: (UL) Ulm - Gartenhütte in Brand gesetzt

Ulm (ots) - Am Samstagmorgen um 06.50 Uhr wurde ein Gartenhausbrand am Eselsberg gemeldet. Die Hütte brannte vollständig ab. In dem Garten wurden persönliche Gegenstände gefunden, die nicht dem Gartenbesitzer gehörten. Weiter führte eine Spur im Schnee zu einer Anschrift am Eselsberg. Hier konnte der Brandstifter festgenommen werden. Der 33-Jährige war deutlich betrunken. Durch das Feuer wurde ein Schaden in Höhe von 15.000EUR verursacht. Die Feuerwehr Ulm war mit 35 Mann im Einsatz.

+++++++++++++++++++++++++++

Polizeiführer vom Dienst (WE) 0076440 Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell