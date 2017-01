POL-UL: (UL)Ulm - Autodieb überrascht

Ulm (ots) - Am Samstagabend gegen 22.30 Uhr ging die Mitarbeiterin eines Einkaufsmarktes in der Oststadt zu ihrem Auto. Dort saß ein ihr unbekannter Mann auf dem Fahrersitz. Dieser hantierte im Bereich des Lenkrades und versuchte das Zündschloss zu überwinden. Als er die Frau sah flüchtete er zu Fuß in Richtung Talfinger Straße. Im Auto hatte er verschiedene persönliche Gegenstände zurückgelassen. Wie der Fremde in das Auto gelangte, konnte bisher noch nicht geklärt werden.

