POL-UL: (BC) Mietingen - Zeugen zu Unfall gesucht / Beim Aussteigen ein anderes Auto beschädigt

Ulm (ots) - Ein 36 jähriger Autofahrer parkte am Freitagmorgen seinen schwarzen BMW vor der Bäckerei in der Walpertshofer Straße. Neben dem BMW parkte ein silberfarbener Van. Vermutlich schlug der Van Fahrer beim Öffnen seiner Fahrertüre gegen die Beifahrertüre des BMW. Der Schachschaden am BMW beträgt ungefähr 1500.- Euro. Der Van Fahrer wird wie folgt beschrieben: ca. 180cm groß, 50 bis 55 Jahre alt, kurze dunkelblonde/graue Haare mit Geheimratsecken, grüne Latzhose, Hemd mit Karomuster. Vermutlich ist der Mann in der Land- und Forstwirtschaft tätig. Beamte des Polizeireviers Laupheim nahmen ihre Ermittlungen vor Ort auf und suchen nun Zeugen. Sie werden gebeten, Hinweise unter 07392 96300 an die Polizei in Laupheim zu richten.

