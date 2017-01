POL-UL: (GP)Eislingen - Wohncontainer vollständig ausgebrannt

Ulm (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 07.15 Uhr, wurde bei der Feuerwehr ein Kaminbrand gemeldet. Die Einsatzkräfte stellten vor Ort fest, dass einer von drei Wohncontainern in Vollbrand stand. Aus einem benachbarten Container konnte sich eine Bewohnerin nicht mehr allein in Sicherheit bringen. Aufgrund der hohen Hitzeentwicklung musste die Feuerwehr sie retten. Insgesamt wurden zwei Personen durch Rauchgase schwer verletzt in die Klinik gebracht. Drei Bewohner wurden leicht verletzt an Ort und Stelle durch den Rettungsdienst versorgt. Die Bewohner benachbarter Reihenhäuser mussten wegen des starken Rauchs bis zum Abschluss der Löscharbeiten ihre Gebäude verlassen. Bisher wird davon ausgegangen, dass das Feuer im Inneren des Containers begann. Die Ermittlungen dazu hat die Kriminalpolizei übernommen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 60.000EUR geschätzt. Die Feuerwehr war mit 34 Mann und sechs Fahrzeugen im Einsatz. Die Löscharbeiten waren gegen 08.20 Uhr abgeschlossen worden. Der Rettungsdienst war mit 17 Einsatzkräften und zwei Notärzten vor Ort.

+++++++++++++++++++++++++++

Polizeiführer vom Dienst (WE) 0076721 Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell