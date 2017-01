POL-UL: (UL) Ulm - Straßenverkehrsgefährdung

Ulm (ots) - Am Freitag, gegen 14.40 Uhr, wollte eine Angestellte des Gemeindlichen Vollzugsdienstes einen Falschparker in der Neuen Straße ansprechen. Der 18-jährige hatte seinen PKW Audi in der Fußgängerzone zwischen der Kunsthalle und der Skulptur "Red Dog" abgestellt. Er ging in eine Bäckerei in der Nähe und ließ das Fahrzeug mit Beifahrerin zurück. Als er zurückkam setzte er sich in sein Fahrzeug. Er fuhr nicht los, sondern begann die mitgebrachten Backwaren zu verzehren. Die Angestellte der Stadt stellte den Fahrer zur Rede und verwarnte den Parker gebührenpflichtig. Der Fahrer geriet derart in Rage, dass er mit durchdrehend Reifen um die Skulptur driftete und ohne jegliche Rücksicht auf die Neue Straße einfuhr. Fußgänger, welche die Straße überquerten, mussten sich vor dem heranschließenden Fahrzeug in Sicherheit bringen. Auf der Straße war deutlicher Reifenabrieb festzustellen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde der Fahrer angetroffen. Nach Rücksprache mit dem Staatsanwalt wurde der Führerschein sofort beschlagnahmt und die Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (0731/1880) führt die Ermittlungen und sucht neben Zeugen auch Geschädigte, die dem Fahrzeug ausweichen mussten.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++0073492;

Polizeiführer vom Dienst (GU)

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell