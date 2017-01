POL-UL: (HDH) Gerstetten - Einbruch in Vereinsheim

Ulm (ots) - Die Polizei Giengen (07322/96530) sucht Zeugen für verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem Einbruch in ein Vereinsheim in Gerstetten. Unbekannte drangen in der Zeit zwischen Sonntag, 13.00 Uhr und Freitag, 19.50 Uhr in das Vereinsheim am Vogelberg ein. Sie durchwühlten Schränke und Schubladen in der Küche. Entwendet wurde das Fernsehgerät mit Receiver. Weiteres Diebesgut konnte durch den Vereinsvorstand nicht festgestellt werden. Der Polizeiposten Gerstetten führt die Ermittlungen und nimmt unter Tel. 07323/920065 auch Hinweise entgegen.

Polizeiführer vom Dienst (GU)

Tel. 0731/188-1111;

Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

