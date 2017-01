POL-UL: (HDH) Heidenheim - Wer schippt und wer nicht?

Ulm (ots) - Über diese Frage gerieten die Bewohner in einem Mehrfamilienhaus im Holderbusch so sehr in Streit, dass die Polizei zur Schlichtung gerufen wurde. Die Beamten hörten sich die Anliegen der Beteiligten an. Dabei stellte sich heraus, dass die Anruferin einen Bewohner auf dessen Räumplicht aufmerksam machte. Dieser hatte für das Anliegen kein Verständnis und regiert für die Anruferin ungewohnt verbal aggressiv. Deshalb wurde die Polizei gerufen. Bei der Anhörung der an dem Streit nicht beteiligten Hausbewohner erfuhren die Beamten weitere Hintergründe über das soziale Zusammenleben der Bewohner. Es stellte sich heraus, dass sich ein länger währender Nachbarschaftsstreit an einer Kleinigkeit entladen hatte. Der Hausfrieden wurde durch die Beamten wieder hergestellt.

