POL-UL: (BC) Biberach/Riedlingen - Mehrere Unfälle nach Schneefall und Glatteis

Ulm (ots) - Nach erneutem Schneefall am Freitag und am Samstag waren die Streu- und Räumdienste im Dauereinsatz. Dennoch ereigneten sich im Landkreis Biberach mehrere Glatteisunfälle. Trotz zum Teil erheblichen Sachschadens wurden keine Verkehrsteilnehmer verletzt. In Riedlingen rutsche am Samstagmorgen, gegen 04.20 Uhr, ein 31 jähriger Autofahrer mit seinem Audi in das Schaufenster einer Bäckerei in der Donaustraße. Zum Unfallzeitpunkt war die Bäckerei noch geschlossen, so dass keine Personen gefährdet wurden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 60 000 Euro geschätzt. Die Polizei weist in dieser Jahreszeit eindringlich auf eine besonnen Fahrweise und auf die Winterausrüstung hin.

+++++++++++++++++++ (0075747);

Polizeiführer vom Dienst/Pick;

Telefon 0731 188 1111;

E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell