POL-UL: (BC) Biberach - Raserin stand unter Drogen

Ulm (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag führten die Beamten des Polizeireviers Biberach auf der B 30 im Bereich des Jordanbads eine Geschwindigkeitsmessung durch. Nach einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung eines Seat Leon wurde eine 24 jährige Fahrzeuglenkerin kontrolliert. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass die Lenkerin unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Die Frau gab freiwillig eine Urinprobe ab. Nachdem der Drogentest positiv verlief, wurde eine Blutentnahme in der Sana Klinik durchgeführt. Des Weiteren fand die Polizei in ihrem Fahrzeug Marihuana. Die Lenkerin des Seat muss sich nun nicht nur wegen des Geschwindigkeitsverstoßes verantworten. Es erfolgt ebenfalls eine Strafanzeige aufgrund eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

