POL-UL: (UL) A8/Nellingen - Staus nach Unfall bei Aichen / Drei Fahrzeuge waren an einem Unfall beteiligt, der sich am Freitag auf der A8 bei Nellingen ereignete.

Ulm (ots) - Kurz nach 14 Uhr fuhr ein 32-Jähriger von der Raststätte Aichen in die A8 ein. Er wollte in Richtung Stuttgart weiter. Doch hatte der Mann einen BMW übersehen. Der kam auf dem rechten Fahrstreifen. Dessen Fahrer konnte nicht mehr bremsen. Er fuhr in das Heck des Smart. So drehte sich der Kleinwagen auf den linken Fahrstreifen und blieb dort stehen. Jetzt rammte ihn ein Renault. Auch dessen Fahrer hatte nicht mehr anhalten können. Zum Glück wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro. Bis zur Bergung der Fahrzeuge bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern. Auch auf der Gegenfahrbahn bildete sich ein Stau, weil Schaulustige den Verkehr behinderten.

