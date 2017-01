POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Dunkler Radler schwer verletzt / Ins Krankenhaus musste ein Radfahrer m Donnerstag nach einem Verkehrsunfall in Herbrechtingen.

Ulm (ots) - Eine 24-Jährige fuhr kurz vor 22 Uhr durch den Elterweg. Am Fahrbahnrand wartete zu dieser Zeit ein Radler. Doch hatte der sich dunkel angezogen. Sein Licht war aus und auch sonst war es dunkel. Die 24-Jährige übersah den Mann. Ihr Opel erfasste ihn und warf ihn zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die 24-Jährige. Sie sieht einer Strafanzeige entgegen.

Die Polizei empfiehlt: Bei Dunkelheit unbedingt die Geschwindigkeit den Sichtverhältnissen anpassen. Gerade mit Abblendlicht. Wer zu Fuß unterwegs ist, muss außerorts am linken Fahrbahnrand gehen. Wichtig ist für Radler und Fußgänger eine auffällige, helle, am besten reflektierende Kleidung zu tragen. Gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit. Das ist nicht nur sicherer, das macht das triste Grau auch bunter.

