POL-UL: (HDH) Heidenheim - Gespräch verlief unerwartet / Verletzt wurde ein 20-Jähriger am frühen Freitag in Heidenheim.

Ulm (ots) - Der 20-Jährige hatte sich kurz nach Mitternacht mit einem 24-Jährigen verabredet. Die Beiden wollten über unzulängliche Handwerkerarbeiten sprechen. Die habe der 24-Jährige in den Tagen zuvor am Haus des 20-Jährigen dessen Familie verrichtet. Doch der "Handwerker" kam gleich mit zehn Freunden. Die griffen den 20-Jährigen vor dem Bahnhof an und schlugen auf ihn ein. Der Bruder des Opfers kam in diesem Augenblick dazu. Er handelte rasch und befreite den 20-Jährigen aus der Hand der Angreifer. Dann flüchtete sich die Beiden zur Polizei. Hier erst stellte sich heraus, dass der junge Mann schwerer verletzt wurde als zunächst angenommen. Er hatte auch eine Stich erhalten. Deshalb musste er sofort ins Krankenhaus zur Behandlung. Die Kriminalpolizei Heidenheim (Tel. 07321/3220) ermittelt jetzt gegen den 24-Jährigen und die Gruppe um ihn. Diese Männer müssen noch ermittelt werden.

++++++++++ 0067124

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell