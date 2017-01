POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - Beifahrerin leicht verletzt / Am Donnerstag krachte ein 51-Jähriger bei Giengen auf ein Auto.

Ulm (ots) - Der 51-Jährige fuhr in Richtung Hermaringen. Vor ihm fuhr ein Ehepaar in einem Opel. Der 66-Jährige und die 67-Jährige wollten an einer Haltebucht anhalten. Das erkannte der 51-Jährige zu spät und fuhr dem Opel auf. Die Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. An den Autos entstand Schaden von etwa 5.000 Euro. Den 51-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln im Straßenverkehr mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht. Verkehrsteilnehmer müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann wie hier schwerwiegende Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten Sie im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de und in Broschüren auf Ihrer Polizeidienststelle.

