POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Einbrecher in Firma überrascht / Ein Mitarbeiter bemerkte am Donnerstag einen Einbruch in Herbrechtingen.

Ulm (ots) - Der Unbekannte hebelte gegen 21 Uhr die Tür zu einem Ausstellungsraum im Grundweg auf. Er nahm Geld aus zwei Kassen. Danach ging er in das Lager. Dort überraschte ihn ein Mitarbeiter. Ein Sicherheitsdienst hatte die offene Tür bemerkt und den Mitarbeiter angerufen. Der Täter flüchtete in Richtung Bahnhof. Am Gebäude entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro. Die Polizei in sicherte Spuren an dem Gebäude und sucht nun nach dem Täter.

Tipps und Hinweise, wie Sie ihre Firma schützen können, erfahren Sie online unter www.polizei-beratung.de. Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle unter 0731/188-1444.

++++0066721

