POL-UL: POL-UL: (UL, GP, BC, HDH) Region - Sturmtief Egon sorgt in der Region für 13 Unfälle / Umgestürzte Bäume und 13 Unfälle bilanziert das Polizeipräsidium Ulm nach der Nacht zum Freitag.

Ulm (ots) - Das Sturmtief sorgte sich auch in der Region für Einsätze der Polizei und der Feuerwehr. Das Polizeipräsidium Ulm zählte bis zum Freitagmittag bei 13 Unfällen auf Glätte eine leichtverletzte Person. Zudem stürzten vielerorts Bäume um.

(BC) Die meisten Vorfälle hatte der Landkreis Biberach zu vermelden. In Berkheim verlor ein 34-Jähriger am Freitag gegen 6 Uhr die Kontrolle über sein Auto. Er kam beim Überholen ins Schleudern. Das Auto überschlug sich im Graben. Der 34-Jährige verletzte sich leicht. Am Auto entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Mit Blechschaden kamen fünf weitere Fahrer davon. In Biberach rutschten zwei Autos bei Glätte von der Fahrbahn. In Attenweiler schanzte ein Auto über die B312 und beschädigte ein Verkehrszeichen. In Schwendi rutschte ein Fahrer gegen die Leitplanke. In Erolzheim schleuderten zwei Autos von der Fahrbahn: Ein Verkehrszeichen und ein Baum waren hier Endhaltestelle. Bei Uttenweiler fielen Teile eines Baumes in den Kühler eines Autos. Insgesamt vier Bäume fielen im Landkreis Biberach dem Sturm zum Opfer und auf die Straßen.

(HDH) Auf der A7 hatte ein Lastwagen am Freitag gegen 6 Uhr mit dem Sturm zu kämpfen. Er hatte einen Container geladen. Auf Höhe Herbrechtingen hob der Sturm den Deckel des Containers. Unter einer Brücke war dann Schluss. Der Container fiel vom Anhänger und blieb auf dem Standstreifen liegen. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an der Brücke ermittelt nun ein Gutachter. Während der Bergung sperrte die Polizei den rechten Fahrstreifen. Zu Behinderungen kam es nicht. Darüber hinaus schleuderte bei Gerstetten ein Auto von der Fahrbahn. Bei Kleinkuchen rückte die Feuerwehr aus: Sie räumten einen Baum von der Fahrbahn.

(GP) Im Landkreis Göppingen verunfallte nur ein Auto. Das rutschte bei Gruibingen gegen einen Stein. In der Pearl-S.-Buck-Straße krachte ein Baum auf ein geparktes Auto. Die Feuerwehr war hier gefordert. Zudem stürzten in Ebersbach drei Bäume und in Adelberg ein Baum auf die Fahrbahn.

(UL) In Ulm rutschten zwei Autos in der Illerstraße aufeinander. Zwei weitere Unfälle hatter der Alb-Donau-Kreis zu verzeichnen: In Oberdischingen und Dietenheim blieb es dabei ebenfalls bei Sachschäden.

