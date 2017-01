POL-UL: (UL) Laichingen - Aufmerksamer Zeuge hilft / Am Donnerstag flüchtete der Verursacher eines Unfalls in Laichingen.

Ulm (ots) - Ein 72-Jähriger parkte gegen 11:20 Uhr in der Gartenstraße aus. Beim Rückwärtsfahren übersah er einen Audi und streifte ihn. Der Audi parkte am Straßenrand. Der 72-Jährige stieg aus und schaute sich den Schaden in Höhe von etwa 500 Euro an. Statt die Polizei zu rufen fuhr er danach weiter. Ein 39-Jähriger beobachtete den Unfall, notierte das Kennzeichen und verständigte die Polizei. So war der Verursacher schnell ermittelt. An dessen Fahrzeug stellten die Ermittler einen Schaden in Höhe von etwa 100 Euro fest. Den 72-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Die Polizei lobt das Verhalten des Zeugen. Er schaute nicht weg und verständigte die Polizei. Durch sein Verhalten konnte der Verursacher ermittelt werden und das Opfer bleibt nicht auf den Kosten des Unfalls sitzen. Im Rahmen der Aktion "Tu Was" werden Zeugen bestärkt, Zivilcourage zu zeigen und nicht wegzuschauen. Nähere Informationen finden Sie im Internet unter www.aktion-tu-was.de oder in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle.

