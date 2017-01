POL-UL: (UL) Blaubeuren - Zeugen zu Unfall gesucht / Ein Rettungswagen krachte am Donnerstag nach einem Unfall in Blaubeuren in eine Tankstelle.

Ulm (ots) - Der Rettungswagen fuhr kurz vor 16:30 Uhr auf der Karlstraße in Richtung Bahnhof. Ein Golf fuhr ebenfalls auf der Karlstraße. Der 56-Jährige wollte nach links in eine Tankstelle einbiegen. Was er übersah: Der Rettungswagen überholte im selben Moment mit Blaulicht und Martinshorn. Die Autos krachten an der Seite zusammen. Das Auto wies den Rettungswagen auf das Tankstellengelände ab. Der Sanka prallte gegen einen Stahlträger. Der 56-Jährige, sowie der 19-jährige Fahrer und 21-jährige Beifahrer im Rettungswagen wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen und der Tankstelle entstand ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren mit über 30 Mann im Einsatz.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalls. Insbesondere wird der Fahrer eines Autos gesucht, der hinter dem Golf fuhr und dem Rettungswagen zuvor Platz gemacht hatte. Die Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 07392/96300 an die Verkehrspolizei Laupheim zu wenden.

++++0066411

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

