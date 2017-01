POL-UL: (GP) Hohenstadt - Auf glatter Straße gerutscht /Zwei Pkw stießen am Donnerstag in Hohenstadt zusammen.

Ulm (ots) - Ein Nissan fuhr gegen 6.30 Uhr in der Laichinger Straße. Als er nach rechts in die Hauptstraße abbiegen wollte, rutschte das Auto auf der schneebedeckten Straße. Es stieß gegen den Seat eines 68-Jährigen. Der kam dem 31-Jährigen entgegen. Den Gesamtschaden an den Pkw schätzt die Polizei auf ungefähr 12.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen die Pkw.

