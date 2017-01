POL-UL: (UL) Dietenheim/Staig - Zwei auf der Flucht / Wegen zwei Fällen von Unfallflucht im Illertal ermittelt jetzt die Polizei.

Ulm (ots) - Einer der Unfälle ereignete sich am Mittwoch in Dietenheim. In der Bürgermeister-Widmann-Straße parkte seit dem Vormittag ein Klein-Lkw. Der Ford war am Nachmittag beschädigt, der Verursacher fort. Der Autobesitzer verständigte die Polizei. Die schätzt den Schaden auf rund 2.000 Euro. Die Ermittler (Tel. 0731/1880) suchen jetzt den Flüchtigen.

Am Donnerstag gegen 10 Uhr fuhr ein Kombi in der Staiger Kirchstraße rückwärts aus einer Lücke. Er rammte einen Mercedes, der in diesem Moment vorbeifuhr. Der Mercedesfahrer hielt an, der Verursacher aber nicht. Er fuhr in Richtung Hauptstraße weg. Auch hier sucht die Polizei (Tel. 0731/1880) den Flüchtigen, der den Schaden von rund 1.000 Euro zurückließ.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstraße und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist dagegen meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

++++++++++ 0060709 0066413

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

