POL-UL: (BC) Altheim - Wohnhaus durchwühlt - Ein Einbrecher suchte am Donnerstagabend in Altheim nach Geld.

Ulm (ots) - Der oder die Täter brachen in der Römerstraße die Terrassentüre eines Wohnhauses auf. Sie durchwühlten im Erd- und Obergeschoss Schränke und Schubladen. Die Beute waren zwei Sparscheine. An einem Nachbarhaus hatten sie es ebenfalls versucht. Sie gelangten jedoch nicht in das Gebäude. Die Polizei bittet um Mitteilung von verdächtigen Beobachtungen:

- Wer hat in Altheim verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer hat insbesondere in der Zeit zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr etwas bemerkt, was in Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnte? Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben? Hinweise bitte an das Polizeirevier Riedlingen, Telefon: 07371/9380.

Die Polizei bittet, bei verdächtigen Geräuschen baldmöglichst die Polizei über den Notruf 110 zu verständigen. So können Täter auf frischer Tat festgenommen werden. "Tu was" heißt eine Aktion der Polizei, die Zeugen ermutigt, richtig zu handeln. Weitere Informationen dazu gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.aktion-tu-was.de.

Uwe Krause, Pressestelle, Telefon: 0731 188 1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

++++66763

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell